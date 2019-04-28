انت الان تتابع رئيس الزمالك يتابع تحرك الجماهير إلى برج العرب (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

جماهير الزمالك

تابع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حركة نقل أعضاء وجماهير القلعة البيضاء إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية؛ وذلك لمؤازرة فريق الكرة الأول في مباراته المهمة أمام نظيره فريق النجم الساحلي التونسي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وكان الفريق الأبيض تأهل إلى دور نصف نهائي البطولة الإفريقية بعد تغلبه على حسنية أغادير المغربي بهدف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل النجم إلى هذا الدور بعد فوزه على الهلال السوداني بخماسية مقابل هدفين في مجموع اللقاءين.

ويدخل لاعبو الزمالك مواجهة اليوم تحت شعار «الحسم في القاهرة» مستغلين إقامة المباراة على أرضهم ووسط جماهيرهم، بحضور 30 ألف مشجع، ويسعى اللاعبون للفوز دون أن تسكن مرماهم أي أهداف من أجل حسم التأهل لنهائي الكونفيدرالية، قبل لقاء العودة أمام الفريق التونسي، والمقرر إقامته الأسبوع المقبل بـ«سوسة». وأكد