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انت الان تتابع رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
الزمالك والإنتاج
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره والإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز، والتي كان مقررًا لها يوم الأربعاء المقبل، لتقام يوم 15 مايو المقبل، وجاء قرار تأجيل مباراة الفريق الأبيض والإنتاج الحربي لمشاركة الأول في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أن يتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك في البطولة الإفريقية.
وأوضحت اللجنة أن الزمالك سيلتقي مع وادي دجلة في التاسع من مايو، يليها مباراة أمام الداخلية في الثاني عشر من الشهر ذاته قبل موقعة الإنتاج الحربي منتصف الشهر. وكشف اتحاد الكرة عن تعديل موعد لقاء الأهلي مع طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، لتقام في السابعة إلا ربع مساء بدلًا من إقامتها في الثامنة والربع
وكشف اتحاد الكرة عن تعديل موعد لقاء الأهلي مع طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، لتقام في السابعة إلا ربع مساء بدلًا من إقامتها في الثامنة والربع مساء، وفي نفس اليوم، تقرر تعديل موعد لقاء المقاولون العرب مع الداخلية، ليقام في الرابعة والنصف مساء، بدلا من الخامسة والنصف كما كان مقررا له.
وأعلن اتحاد الكرة أيضًا عن مواعيد مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري، حيث سيلتقي الزمالك مع الداخلية يوم 12 مايو، فيما يلتقي الأهلي مع سموحة يوم 11 مايو، وبيراميدز مع وادي دجلة يوم 14 مايو، والمصري مع حرس الحدود يوم 10 مايو.
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