انت الان تتابع أرسنال يواصل السقوط بثلاثية أمام ليستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أرسنال

واصل أرسنال عروضه الضعيفة في الدوري الإنجليزي بعد خسارته بثلاثة أهداف دون رد أمام ليستر سيتي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ليخسر أرسنال المباراة الثالثة على التوالي، بعد سقوطه أمام كل من كريستال بالاس وولفر هامبتون في آخر جولتين من الدوري، لتتعرض آمال أرسنال في إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لضربة كبيرة.

وظهر أرسنال بصورة باهتة للغاية طوال المباراة، ولم يشكل خطورة تذكر على مرمى كاسير شمايكل، في الوقت الذي تفنن فيه لاعبو ليستر سيتي في إهدار الفرصة تلو الأخرى. وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 51 نقطة يحتل بها المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 66 في المركز الخامس. وفي حال حقق تشيلسي

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