الامارات | بالفيديو: اعتراف خطير لمحمد صلاح يظهر قبل مواجهة ميسي وبرشلزنة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: اعتراف خطير لمحمد صلاح يظهر قبل مواجهة ميسي وبرشلزنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يكن يعلم النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، في حديث تلفزيوني مسجل له عام 2012، أنه سيأتي اليوم الذي يواجه فيه أفضل لاعب في العالم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة وجهاً لوجه في أهم مراحل بطولة دوري أبطال أوروبا بالدور قبل النهائي من البطولة.

واعترف اللاعب المصري في حوار تلفزيوني سابق أنه يعشق نادي برشلونة الإسباني إضافة إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بينما لا يحب نادي ريال مدريد نهائياً، وذلك عندما سأله مقدم البرنامج كريم حسن شحاته، وهو ابن المدرب القدير حسن شحاته، عن ناديه المفضل عالمياً وأفضل اللاعبين الذي يحبهم، لتأتي المفاجأة في الرد وأيضاً يأتي اليوم الذي يكثر فيه الحديث عن اقتراب النجم المصري من فريق ريال مدريد وليس برشلونة.