شكرا لقرائتكم خبر عن تحت أنظار ليفربول.. شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وبيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره بيرنلي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب تورف مور، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

دخل فريق مانشستر سيتي المباراة وهو يبحث عن الفوز ليتصدر جدول المسابقة من جديد حيث يبتعد عن فريق ليفربول المتصدر الحالي بفارق نقطتين ولعب السيتي مباراة أقل.

وشهدت معظم أحداث الشوط الأول استحواذًا على الكرة من السيتي مع كم كبير من التمريرات وسط تمركز دفاعي من فريق بيرنلي الذي منع وصول أي خطورة على مرمى فريقهم، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.