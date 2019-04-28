شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة نظيره طلائع الجيش، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من مباريات الدوري الممتاز المصري.

كان الأهلي استأنف تدريباته، أمس السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات، أمس الأول، عقب الفوز على المصري، مساء الخميس الماضي، بهدفين دون رد ضمن مؤجلات الدوري.