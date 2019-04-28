شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «صلاح».. تعديل موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز، والتعديلات الطارئة على الجولة 31، بعد تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وتعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش.
وأجرت «المسابقات» تعديلًا على موعد لقاء الأهلي وطلائع الجيش لتقام في السابعة إلا الربع مساء الأربعاء المقبل، بدلًا من الثامنة والربع، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليفربول بقيادة النتجم المصري محمد صلاح، والتي تقام في التاسعة مساء اليوم نفسه، حسبما ذكر عامر حسين في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش».
وعدلت اللجنة موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتقام يوم 15 مايو المقبل بدلًا من أول مايو، لمشاركة الأبيض في نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، كما أكدت أنه سيتم الإعلان عن جدول الأسابيع المتبقية من عمر الدوري، والمباريات المؤجلة بعد تحديد موقف الزمالك في البطولة الأفريقية.
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