قاهر ريال مدريد ينضم لقائمة اهتمامات تشيلسي

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن نادي تشيلسي يستهدف التعاقد مع قاهر ريال مدريد في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشيلسي يسعى للتعاقد مع الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لأياكس، كي يقود البلوز في الموسم المقبل.

ومن المحتمل بنسبة كبيرة، أن يرحل الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي لتشيلسي، بسبب تقديم الفريق لأداء متذبذب تحت قيادته.

على الجانب الآخر نجح إيريك تين هاج في تحقيق نتائج مميزة مع أياكس في الموسم الحالي بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل بالفريق الهولندي إلى الدور نصف النهائي وأقصى ريال مدريد ويوفنتوس من ثمن وربع النهائي على الترتيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساري ارتبط في الأيام الأخيرة بالانتقال إلى قيادة ميلان في الموسم المقبل، خلفًا لمواطنه جينارو جاتوزو.