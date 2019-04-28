رسميا.. شيفيلد يرافق نوريتش ويعود لبريميرليج بعد غياب 12 عامًا

ضمن شيفيلد يونايتد التأهل رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدًا من تعادل ليدز يونايتد وأستون فيلا (1-1) مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأربعين لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

بتلك النتيجة، يضمن شيفيلد احتلال المركز الثاني برصيد 88 نقطة، بعدما اتسع الفارق مع أقرب ملاحقيه ليدز يونايتد صاحب المركز الثالث إلى 5 نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية عمر المسابقة.

وأمّن شيفيلد تأهله إلى بريميرليج في الموسم المقبل (2019-20)، ليرافق نوريتش سيتي الذي تصدر جدول ترتيب التشامبيونشيب برصيد 91 نقطة، بعد فوزه أمس السبت على بلاكبرن روفرز بنتيجة (2-1).

وتنص لوائح تشامبيونشيب على تأهل متصدر ووصيف المسابقة إلى بريميرليج، بينما تخوض الفرق أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية تؤهل فريقا ثالثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن مشاركة شيفيلد في بريميرليج هي الثانية في تاريخ النادي بعد عودة الفريق لخوض المسابقة الأعرق في إنجلترا بعد غياب 12 عاما منذ موسم (2006-07)، الذي احتل خلاله المركز الـ18 ليهبط للدرجة الأولى.