ليستر يضرب أرسنال بثلاثية في البريميرليج

تقدم فريق ليستر سيتي إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه ارسنال 3 /صفر اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وتقدم يوري تيليميناس بهدف لليستر في الدقيقة 59 ثم أضاف جيمي فاردي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 والدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ولعب ارسنال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد أينسلي مايتلاند نيلس لحصوله على الانذار الثاني.

الفوز رفع رصيد ليستر إلى 51 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ارسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس.

وبعد مضي خمس دقائق فقط من بداية المباراة كاد اليكس ايووبي أن يتقدم بهدف لارسنال من ضربة رأس قوية بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيير ايمريك اوباميانج لكن الكرة مرت مباشرة من فوق العارضة.

ورد ليستر بفرصة محققة بعد ضربة حرة نفذت بشكل مباغت وقابلها جوني ايفانز بضربة رأس قوية من أمام المرمى مباشرة ولكن بيرند لينو حارس ارسنال تصدى للكرة بثبات.

وتوالت الفرص الضائعة على المرميين في أول ربع ساعة من اللقاء ولكن الأفضلية مالت بشكل نسبي لصالح ليستر سيتي المتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

وكاد جيمس ماديسون أن يفتتح التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 19 عبر تسديدة قوية زاحفة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار مرمى ارسنال.

واهدر الكسندر لاكازيت فرصة محققة لارسنال في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة ذكية من ايووبي، وقابلها المهاجم الفرنسي بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

وضاعت فرصة جديدة لليستر سيتي لكن هذه المرة عن طريق جيمس ماديسون الذي تلقى تمريرة رائعة من جيمي فاردي داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة قوية زاحفة ولكن لينو حارس ارسنال وقف له بالمرصاد.

وواصل لينو تألقه وأنقذ مرمى ارسنال من هدف محقق في الدقيقة 28 بعدما تصدى ببراعة لضربة رأس قوية نفذها ويلفريد نديدي من أمام المرمى مباشرة.

وخلال أول نصف ساعة من المباراة كان ليستر سيتي هو الأكثر خطورة والأكثر استحواذا على مجريات المباراة لكن عجز عن الوصول لشباك الفريق الضيف سواء بسبب تألق الحارس لينو ومن أمامه خط الدفاع أو بسبب سوء الحظ.

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واهدر فاردي هدفا لا يضيع لليستر سيتي في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى ارسنال تماما وسدد من فوق لينو لحظة تقدمه من مرماه لكن الكرة مرت من فوق الشباك.

وأنقذ كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي مرماه من هدف محقق وتصدى بشكل رائع لانفراد كامل من ايووبي.

واشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أينسلي مايتلاند نيلس لاعب ارسنال لحصوله على الانذار الثاني بسبب العنف.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول كان فاردي قريبا جدا من تسجيل هدف السبق لليستر من انفراد كامل وتسديدة قوية ولكن لينو أبعد الكرة بقدمه إلى ضربة ركنية.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وخلال أول عشر دقائق من الشوط الثاني واصل ليستر سيطرته على مجريات اللعب مستغلا معاناة ارسنال بشكل ملحوظ من النقص العددي في صفوفه.

وجاءت الدقيقة 59 لتشهد هدف السبق لليستر سيتي عن طريق يوري تيليميناس من ضربة رأس رائعة مستغلا عرضية متقنة من جيمس ماديسون.

وكاد تيليميناس أن يحرز الهدف الثاني له ولليستر سيتي في الدقيقة 73 عبر تسديدة صاروخية بعيدة المدى لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب فريق ليستر سيتي وسط تألق لافت للحارس بيرند لينو الذي أنقذ مرماه من ثلاث فرص محققة في غضون دقائق معدودة.

وضاعت فرصة محققة لارسنال قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بعد أن تهيأت الكرة لإيديه نكيتياه أمام المرمى مباشرة لكنه تباطأ في التسديد ليتدخل دفاع ليستر ويبعد الكرة لضربة ركنية.

وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة أضاف جيمي فاردي الهدف الثاني لليستر سيتي إثر تمريرة طولية من كاسبر شمايكل وصلت إلى فاردي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها ارتطمت بالعارضة وارتدت له ليضعها في الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل فاردي الهدف الثاني له والثالث لليستر سيتي بعدما تلقى تمريرة رائعة من ريكاردو بيريرا أمام المرمى مباشرة ليلمس الكرة بكل سهولة إلى داخل الشباك.