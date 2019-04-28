شقيق هازارد يعلن وجهته الجديدة

أكد البلجيكي ثورجان هازارد، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، رغبته في الرحيل عن ناديه بنهاية الموسم الحالي، معلنًا وجهته المقبلة.

وخلال مقابلة مع قناة "VTM" البلجيكية، قال هازارد: "يتبقى عام على نهاية عقدي مع جلادباخ، لكني أفصحت في وقت سابق عن رغبتي في اتخاذ خطوة أعلى في مسيرتي وخوض مغامرة جديدة".

وأعلن الدولي البلجيكي اتفاقه مع بوروسيا دورتموند على الانتقال إليه في الموسم المقبل، مضيفًا: "الآن يجب أن أنتظر توصل الناديين لاتفاق، وهذا سيتطلب بعض الوقت".

وأضاف: "دورتموند هو النادي الذي تفاوضت معه، والكرة في ملعب الناديين الآن فيما يتعلق بالمفاوضات بينهما، لكنني لدي اتفاق بالفعل معهم، وتركت كل شيء الآن في يد والدي والمسؤولين".

يذكر أن ثورجان، شقيق إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي، قد رحل عن البلوز عام 2015، لينضم إلى مونشنجلادباخ مقابل 8 ملايين يورو، ليسجل 45 هدفًا ويصنع 43 أخرى في 179 مباراة.