قائد الترجي: جاهز للقاء العودة أمام مازيمبي

أكد خليل شمام، قائد الترجي، أنه شعر بشد عضلي خلال مباراة الذهاب لدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي، جعله يفضل مغادرة الميدان في الدقيقة 74 ليترك مكانه لزميله سعد بقير.

وقال شمام في تصريح للصحفيين: "الحمدلله لم أتعرض للإصابة بل مجرد شد عضلي سببه غيابي الطويل عن المباريات، وسأكون جاهزًا للقاء العودة في لوبومباشي الذي سيكون لقاء صعبًا، لكننا سنحسم فيه التأهل".

على الصعيد ذاته يخضع الليبي حمدو الهوني اليوم، لفحوصات بالرنين المغناطيسي، لاستيضاح مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها الأمس، بعد تدخل عنيف من لاعب مازيمبي كريستيان كوامي في الدقيقة الخامسة.

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وتبدو مشاركة اللاعب في لقاء العودة مستبعدة.

كان معين الشعباني، مدرب الترجي، انتقد بشدة قرار الحكم بوبكر جاساما بعد أن اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجه كريستيان كوامي، معتبرًا أن التدخل العنيف للأخير على الهوني يستحق البطاقة الحمراء المباشرة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي، حامل اللقب (1-0).