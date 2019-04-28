فالنسيا يسقط في فخ الهزيمة أمام إيبار

أهدر فالنسيا، فرصة ذهبية لمواصلة المنافسة القوية على إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بالخسارة أمام إيبار (0-1) اليوم الأحد، في المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني.

وظل التعادل السلبي، قائمًا بين الفريقين حتى الدقيقة (90+3) للمباراة، التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع البديل شارلز دياز الذي لعب في الدقيقة (80).

وتجمَّد رصيد فالنسيا، عند 52 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط، خلف أشبيلية، وخيتافي.

في المقابل، استعاد إيبار نغمة الانتصارات وحقق أول فوز له في آخر 5 مباريات خاضها بالبطولة ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ويقفز للمركز التاسع.