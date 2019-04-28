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فالنسيا يسقط في فخ الهزيمة أمام إيبار

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أهدر فالنسيا، فرصة ذهبية لمواصلة المنافسة القوية على إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بالخسارة أمام إيبار (0-1) اليوم الأحد، في المرحلة الـ35 من .

وظل التعادل السلبي، قائمًا بين الفريقين حتى الدقيقة (90+3) للمباراة، التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع البديل شارلز دياز الذي لعب في الدقيقة (80).

وتجمَّد رصيد فالنسيا، عند 52 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط، خلف أشبيلية، وخيتافي.

في المقابل، استعاد إيبار نغمة الانتصارات وحقق أول فوز له في آخر 5 مباريات خاضها بالبطولة ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ويقفز للمركز التاسع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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