نابولي يهزم فروسينوني في الدوري الإيطالي

عزز نابولي تواجده في المركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه فروسينوني 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري.
وسجل هدفي نابولي درايس ميرتينز وأمين يونس في الدقيقتين 19 و.49 ورفع نابولي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فروسينوني عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط.
وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري لهذا الموسم في الجولة الماضية محققا لقبه الثامن على التوالي والرابع والثلاثين بشكل عام.
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