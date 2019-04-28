شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار العُلا مقراً لـ«لاتحاد السعودي للمنطاد».. والمدني رئيساً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أصدر رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتعيين المهندس عمرو بن صالح بن عبدالرحمن المدني رئيساً للاتحاد السعودي للمنطاد. كما وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بأن يكون مقر الاتحاد السعودي للمنطاد في محافظة العلا.



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