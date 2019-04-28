شكرا لقرائتكم مصر المقاصة تنفى شائعات التفاوض مع المدربين قبل لقاء بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمد مجد، عضو مجلس إدارة مصر المقاصة، جلسة مع الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة جمال عمر المدير الفنى الحالى ووليد هويدى مدير الكرة وطالبهم بالتركيز فى مباراة بيراميدز المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء بالأسبوع الـ31 للدورى، وطالبهم بعدم الالتفات للشائعات التى ترددها بعض وسائل الاعلام عن تفاوض المقاصة مع مدير فنى جديد بعد رحيل طلعت يوسف.

وأكد مجد أن مجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام يثق فى قدرات جمال عمر وجهازه المعاون مجدى عاشور وأحمد حسام باعتبارهم من المدربين الأكفاء أبناء النادى، ولم يدخل المجلس فى أى مفاوضات مع أى مدير فنى، طوال الفترة الأخيرة.

وأوضح محمد مجد، أن كل ما يتردد عن التفاوض مع مختار مختار وطارق يحيى وخالد جلال، كلها مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وأن مجلس إدارة المقاصة تكن كل الاحترام والتقدير لهؤلاء المدربين الكبار، لكن المجلس لديه ثقة كاملة فى الجهاز الحالى بقيادة جمال عمر، ويتم دعمهم بقوة خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة قوية أمام بيراميدز الثلاثاء المقبل، ويأمل مجلس المقاصة فى تحقيق الفوز لاستعادة الانتصارات والاقتراب من المربع الذهبى للدورى.

وأضاف محمد مجد، أن إدارة المقاصة لن تتسرع فى التعاقد مع مدير فنى جديد، خاصة وان الدورى اقترب من نهايته، وهناك فتره توقف مقبلة، بسبب الارتباطات الدولية للمنتخب الوطنى، وبعدها يتم تقييم الامور استعدادا للموسم الجديد.