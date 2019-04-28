22 لاعباً فى قائمة المصرى استعداداً لمواجهة وادى دجلة...

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق، الذى يبدأ بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعداداً لمباراته بالجولة الـ31 من الدورى والتى تجمعه بوادى دجلة المقرر لها بعد غدا الثلاثاء باستاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة 22 لاعباً هم كلا من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، محمود السيد، الناشئ محمد شحاتة.

خط الدفاع: أحمد شوشة، محمود حمد، إسلام أبو سليمة،مصطفى طيارة، كريم العراقى، الناشئ حسام أشرف.

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خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، إيزى إيميكا، سعيدو سينبورى، إسلام عيسى، محمد جابر، أحمد ياسر، عبد الناصر دى ماريا، عمر كمال عبد الواحد، حسين رجب، محمد جريندو.

خط الهجوم: محمود وادى، أوستين أموتو

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة جمعهم من الفوز فى 11 مباراة والتعادل فى 13 والخسارة فى 5، أحرز لاعبوه 39 هدفا ومنى مرماه بـ34 هدفا.