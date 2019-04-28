شكرا لقرائتكم 22 لاعباً فى قائمة المصرى استعداداً لمواجهة وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق، الذى يبدأ بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعداداً لمباراته بالجولة الـ31 من الدورى والتى تجمعه بوادى دجلة المقرر لها بعد غدا الثلاثاء باستاد الجيش بالسويس.
وتضم القائمة 22 لاعباً هم كلا من:
حراسة المرمى: أحمد مسعود، محمود السيد، الناشئ محمد شحاتة.
خط الدفاع: أحمد شوشة، محمود حمد، إسلام أبو سليمة،مصطفى طيارة، كريم العراقى، الناشئ حسام أشرف.
خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، إيزى إيميكا، سعيدو سينبورى، إسلام عيسى، محمد جابر، أحمد ياسر، عبد الناصر دى ماريا، عمر كمال عبد الواحد، حسين رجب، محمد جريندو.
خط الهجوم: محمود وادى، أوستين أموتو
يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة جمعهم من الفوز فى 11 مباراة والتعادل فى 13 والخسارة فى 5، أحرز لاعبوه 39 هدفا ومنى مرماه بـ34 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر 22 لاعباً فى قائمة المصرى استعداداً لمواجهة وادى دجلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.