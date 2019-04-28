الرباع المصرى أحمد على يحطم الرقم الأفريقى لرفع الأثقال...

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جدة - عمرو شويل استطاع الرباع المصرى أحمد على كسر الرقم الأفريقى في منافسات وزن 89 كجم بالبطولة الافريقية لرفع الأثقال المقامة فى استاد القاهرة. Advertisements

نجح البطل المصري أحمد علي أن يحطم الرقم الافريقي في البطولة الأفريقية، بعد أن استطاع رفع 163 كجم في الخطف ليكتب رقم أفريقي جديد باسمه.



الجدير بالذكر انه يشارك في البطولة العديد من الدول وهم: "الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب افريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة الي مصر ".





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