شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك اليوم .. ذكريات النجم الساحلى مع الفرق المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام فى التاسعة مساء اليوم مباراة النجم الساحلى والزمالك فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، وتأمل جماهير القلعة البيضاء فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذا اللقاء، حيث شهدت مباريات الفريق التونسى مع الأندية المصرية أحداثا مثيرة ومتقلبة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز مباريات النجم الساحلى مع الأندية المصرية..

استطاع النجم الساحلى أن يلحق بالأهلى هزيمة قاسية فى نهائى بطولة أفريقيا موسم 2007 فى القاهرة بثلاثية مقابل هدف وحيد، بعد التعادل السلبى فى لقاء الذهاب بتونس، وتظل هذه المباراة عالقة فى أذهان جماهير المارد الأحمر خاصة والجماهير المصرية والتونسية عامة، بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة من الحكم المغربى عبد الرحيم العرجون، الذى أهدى النجم الساحلى اللقب بأخطائه الجسيمة فى تلك المباراة.

وفى مباراة الذهاب من نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية موسم 2015، تغلب النجم الساحلى على الزمالك بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة، التى شهدت أداء سيئا للغاية من قبل الفارس الأبيض.

وشهدت مباراة العودة تالق ملحوظ من قابل نادى الزمالك حيث فاز الفريق بثلاثية نظيفة فى القاهرة ولكن لم تمكن تلك النتيجة الفارس الأبيض من التأهل للمباراة النهائية إذ كان يحاج الفارس الأبيض للفوز برباعية نظيفة ليمكنه من الصعود.

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وتمكن المارد الأحمر فى موسم 2017 من تخطى النجم الساحلى بهزيمة ساحقة بسداسية مقابل هدفين بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بهدفين لهدف وتأهل الأهلى لنهائى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير على الفريق التونسى بـ 7-3 بمجموع اللقاءين.