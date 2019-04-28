شكرا لقرائتكم مرتضى منصور "كتف بكتف" مع جمهور الزمالك أمام النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تواجد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أمام مقر النادى فى ميت عقبة، للإشراف بنفسه على الأتوبيسات المخصصة لنقل جماهير الزمالك إلى استاد برج العرب فى الإسكندرية المتواجدة لمؤازرة الفريق أمام النجم الساحلي التونسى فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية .

وتواجد عدد من الحافلات والأتوبيسات أمام نادى الزمالك لنقل الالاف من المشجعين من أمام مقر النادى بميت عقبة إلى الاسكندرية قبل ساعات من مباراة الفريق الأول لكرة القدم المرتقبة والهامة فى نصف نهائى الكونفدرالية الافريقية.

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واحتشد الالاف من محبى وعشاق الزمالك الذين أصروا على مساندة ودعم الفريق افريقيا أملا فى تخطى عقبة الفريق التونسي الصعب فى المباراة التى ستقام فى التاسعة من مساء الليلة وسط أجواء تسيطر عليها حالة من القلق.









فى الوقت الذى قررت الجهات المعينة السماح لحوالى 30 ألف متفرج من الزمالك لمؤازرة الفريق فى المباراة المصيرية التى ستحدد بشكل كبير وصول الزمالك أو النجم إلى المباراة النهائية وربما لم تكن حاسمة إلا أنها ضربة البداية والشوط الأول الأهم فى المنافسة على خطف بطاقة التأهل إلى الحلم الافريقى .