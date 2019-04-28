شكرا لقرائتكم مرتضى منصور للجماهير: لو حصل شغب أو شماريخ مش هتشوفوا المدرجات تانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

هدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الآلاف من جماهير نادى الزمالك المتواجدين أمام مقر النادى فى ميت عقبة، قبل نقلهم عبر أتوبيسات وحافلات مخصصة لذلك إلى استاد برج العرب فى الإسكندرية، لمشاهدة مباراة فريقهم أمام النجم الساحلى التونسى فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مرتضى عبر مكبرات الصوت: "لو أى صاروخ انضرب أو حصل أى شغب أقسم بالله ما هتشوفوا المدرجات دى تانى طول عمركم".

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وحرص رئيس نادى الزمالك على الإشراف بنفسه على الأتوبيسات المخصصة لنقل جماهير الزمالك إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق فى المباراة المرتقبة والهامة قبل ساعات من انطلاقها أمام النجم الرياضى الساحلى التونسى.

فيما تواجد عدد من الحافلات والأتوبيسات أمام نادى الزمالك لنقل الآلاف من محبى وعشاق الزمالك الذين أصروا على مساندة ودعم الفريق أفريقيا أملا فى تخطى عقبة الفريق التونسى الصعبة فى المباراة التى ستقام فى التاسعة من مساء الليلة وسط أجواء تسيطر عليها حالة من القلق.

فى الوقت الذى قررت الجهات المعينة السماح لحوالى 30 ألف متفرج من الزمالك لمؤازرة الفريق فى المباراة المصيرية التى ستحدد بشكل كبير وصول الزمالك أو النجم إلى المباراة النهائية وربما لم تكن حاسمة، إلا أنها ضربة البداية والشوط الأول الأهم فى المنافسة على خطف بطاقة التأهل إلى الحلم الأفريقى.