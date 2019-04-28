شكرا لقرائتكم فيديو.. ماذا يفعل الزمالك عندما يخوض ذهاب نصف النهائى على أرضه؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يسعى الأبيض بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب لتفادى أى مفاجأة تشهدها مباراة العودة التى ستقام على الملعب الأولمبى بسوسة، يوم الأحد المقبل.

الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائى بالكونفدرالية، عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما تعادل سلبيا مع الفريق المغربى بملعب أدرار بالمغرب وفاز عليه فى الإياب بالسويس بهدف نظيف، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السودانى بنتيجة 5 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوز فى الإياب أيضا على ستاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف.

يستعرض "الخليج 365" فى التقرير التالى نتائج الزمالك عندما يخوض نصف النهائى القارى على ملعبه..

- مواجهة النجم الساحلى الأولى للزمالك على أرضه فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية

تُعد مواجهة النجم الساحلى اليوم، هى الأولى التى يخوضها الزمالك فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية على أرضه، حيث يشارك فى البطولة الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه، والثانية التى يصل فيها إلى دور نصف النهائى بعدما وصل له فى عام 2015، مع البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للأبيض، ولكن وقتها أقيمت مباراة الذهاب أمام النجم الساحلى التونسى أيضًا بالملعب الأولمبى بسوسة، وهُزم الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد، ولكنها لم تكن كافية لتأهل الفارس الأبيض للنهائى الأفريقى وقتها.

- الزمالك يستضيف ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 6 مرات



فيما شارك الزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا 21 مرة، استطاع حصد اللقب 5 مرات من قبل، فيما هُزم مرتين فى الدور قبل النهائى ومرة فى الدور النهائى، وسبق أن استضاف الأبيض ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 6 مرات من قبل.

- الزمالك والجيش الملكى المغربى 1985



جاءت البداية فى نسخة عام 1985 عندما استضاف الجيش الملكى المغربى، فى ذهاب دور نصف النهائى وفاز عليه بهدف دون رد، قبل أن يُهزم بهدف نظيف فى مباراة العودة، ويفشل فى تخطى ركلات الجزاء بعد هزيمته بنتيجة 4 / 3.

- الزمالك وستاسيونرى ستورس النيجيرى 1993



تأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى نسخة 1993، حيث استضاف الأبيض نظيره ستاسيونرى ستورس النيجيرى، وفاز عليها بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يُهزم فى مباراة الإياب بهدف دون رد، ويتأهل إلى المباراة النهائية بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Advertisements

توج الزمالك فى هذا النسخة بلقب دورى أبطال أفريقيا بالفوز على أشانتى كوتوكو الغانى بركلات الجزاء الترجيحية.

- الزمالك ونكانا الزامبى 1994



عاد الزمالك فى نسخة 1994، لاستضافة فريق نكانا الزامبى على ارضه فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز عليه بهدفين دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة الإياب ايضًا بهدف دون رد، لكنه هُزم فى المباراة النهائية أمام الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- الزمالك والصفاقسى التونسى 1996



وواصل الزمالك تأهله لنهائى دورى أبطال أفريقيا عندما استضاف نصف النهائى على ارضه فى نسخة 1996، حيث فاز على الصفاقسى التونسى بهدف دون رد، قبل أن يُهزم فى مباراة العودة فى تونس بنفس النتيجة، لكن تأهل بفضل ركلات الجزاء بنتيجة 4 / 3، ليحصد اللقب فى النهاية بالفوز على شوتينج ستار النيجيرى بركلات الجزاء ايضًا بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف ويهزم بالنتيجة نفسها فى مباراة العودة بنيجريا ويتوج بركلات الجزاء بنتيجة 4 / 3.

- الزمالك والأهلى 2005



وفى نسخة 2005، كان الزمالك هو صاحب الأرض فى ذهاب نصف النهائى أمام الأهلى لكنه خسر بهدفين مقابل هدف، وعاد وخسر إيابا بهدفين دون رد، ليودع منافسات البطولة فى اخر ظهور للفريق بهذا الدور.

- الزمالك والوداد المغربى 2016



تأهل الزمالك إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة 2016، ليستضيف نظيره الوداد المغربى فى مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وحقق الفوز بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يُهزم فى مباراة العودة بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويتأهل للمباراة النهائية إلا أنههُزم من صن داونز الجنوب أفريقيا بنتيجة 3 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.