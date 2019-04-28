شكرا لقرائتكم محمد صلاح.. كلمة السر فى تقديم موعد لقاء الأهلى والطلائع 90 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقديم موعد مباراة الأهلى مع طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل 90 دقيقة، جاء لتزامنها مع مباراة برشلونة الإسبانى وليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح على ملعب "كامب نو" فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

كان من المفترض أن تقام مباراة الأهلى والطلائع فى الثامنة والربع مساء الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز، وهو ما تعارض مع موعد مباراة البارسا والريدز والتى ستقام فى التاسعة مساء، لذلك قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى برئاسة عامر حسين تقديم مباراة أبناء القلعة الحمراء مع الفريق العسكرى لتقام فى السابعة إلا ربع مساءً.

قرار لجنة المسابقات يأتى لعلمها بأهمية مباراة برشلونة وليفربول لجماهير الكرة المصرية، خصوصاً أنه حين تتجول فى الشوارع أثناء مباريات الريدز تجد المقاهى رافعه شعار "كامل العدد"، مع ارتفاع أصوات التشجيع التى تهز جدران البيوت مع كل هدف يحرزه محمد صلاح، بالإضافة إلى أهمية مباراة الأهلى والطلائع أيضَا بالنسبة لجماهير الكرة المصرية، لاسيما فى ظل اشتعال المنافسة على لقب الدورى الممتاز بين ثلاثى القمة بيراميدز والأهلى والزمالك، ناهيك عن الحقوق التسويقية والإعلانية لمباريات الدورى.

كانت لجنة المسابقات اتخذت العديد من القرارات بشأن مباريات الدورى المقبلة، بخلاف تقديم موعد مباراة الأهلى والطلائع، ، ومنها تأجيل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربى، التى كان مُقرراً لها الأربعاء المقبل أيضًا بسبب انشغال أبناء ميت عقبة بمباراة النجم الساحلى التونسى فى نصف نهائى الكونفدرالية.