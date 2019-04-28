شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك اليوم .. جروس يحذر من الكرات الثابتة سلاح النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك اليوم ..جروس يناقس أمير فى تقرير النجم الساحلي

مباراة الزمالك اليوم .. ناقش السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد بجهاز الفريق، فى بعض النقاط الخاصة بالتقرير الذى أعده الأخير عن النجم الساحلى الذى يواجه الأبيض مساء اليوم، على ستاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك اليوم .. جروس يحذر من الكرات الثابتة



النجم الساحلى

مباراة الزمالك اليوم .. وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أن السويسرى كريستيان جروس، حذر لاعبى الزمالك من خطورة الكرات الثابتة، لامتلاك النجم بعض اللاعبين المميزون بالأطوال، كما يجيد الثنائى حسين الشخاوى، وإيهاب المساكنى، تنفيذ تلك الكرات الثابتة، كما أوضح جروس للاعبى الزمالك أن النجم يمتلك خط وسط جيد يمتاز بالقوة البدنية مع إجادتهم للتمريرات بشكل جيد فى تحريك لاعبى الخط الأمامى فى الفريق التونسى.

مباراة الزمالك اليوم ..خطة اختراقات الدفاع التونسي

Advertisements



كهربا

مباراة الزمالك اليوم .. كما طالب المدير الفنى للزمالك لاعبى الفريق، بضرورة الاعتماد علي التمرير العرضى فى بعض الأوقات لاستغلا تلك التمريرات من خلال اختراقات حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق أو لاعبى الأطراف بالفريق وتمريرها للمهاجم أو القادم خلفه مثل يوسف أوباما أو اللاعب الذى يقطع من الجناح وذلك لاستغلالها فى اختراق دفاعات النجم لتسجيل الأهداف فى لقاء الليلة.

مباراة الزمالك اليوم ..مدرب الزمالك تابع النجم فى مباراته الأخيرة

مباراة الزمالك اليوم .. وكان أمير عزمي قد تابع مباراة النجم الأخيرة أمام الهلال السوداني من الملعب والتي أقيمت علي استاد الجيش بالسويس وذلك لإعداد تقريرا عن منافس الزمالك في نصف نهائي البطولة الأفريقية.