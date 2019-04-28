شكرا لقرائتكم جاسوس تونسي فى الزمالك لكشف ضعف النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

التونسى الدولي حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، يعتبر بمثابة "جاسوس" فى اقللعة البيضاء لكشف نقاط نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق النجم الساحلى، وهو ما أجبر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة به قبل ساعات من مواجتهما فى التاسعة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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وحرص جروس على التحدث أكثر من مرة مع النقاز حول أبرز ما يميز فريق النجم الساحلى، وكذلك نقاط ضعفه، للعمل على استغلالها خلال المباراة، لاسيما وأن النقاز كان يلعب بصفوف النجم الساحلى التونسى قبل أن ينضم للزمالك رسميًا لمدة 3 سنوات ونصف.

ومن المنتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة فنية أخيرة مع لاعبيه، فى السادسة مساء اليوم، قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه لملعب المباراة، وستشهد المحاضرة إخطار جروس للاعبيه بالتشكيل الرسمى، مع منحهم التعليمات الأخيرة بشأن المواجهة والأدوار المطلوبة منهم خلال اللقاء، مع شرح سريع بالفيديو لنقاط القوة والضعف المقرر التركيز عليها فى مواجهة النجم الساحلى.