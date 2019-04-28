شكرا لقرائتكم الاستئناف ترفض طعن الحزم ضد قرار لجنة الانضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم الطعن المقدم من نادي الحزم ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق حول مشاركة عبدالله العويشير مع نادي أحد في مباراة الفريقين الشهر الماضي.

وقالت اللجنة إنها قبلت احتجاج الحزم شكلاً ورفضته موضوعاً، في قرار غير قابل للطعن مجدداً، مع مصادرة رسم الاحتجاج لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وانتهت المواجهة التي شارك بها العويشير للمرة الأولى مع أحد كلاعب هاو بالتعادل 2-2، وقدم الحزم احتجاجاً حينها قبل أن تؤكد لجنة الانضباط صحة مشاركة الحارس.

وسبق أن تقدم الهلال باحتجاج لدى لجنة الانضباط والأخلاق حول مشاركة العويشير في مباراته مع أحد التي انتهت بالتعادل السلبي، وأكدت اللجنة مشاركته، قبل أن يطعن في القرار، لكن لجنة الاستئناف أيدت قرار لجنة الانضباط.