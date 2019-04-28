شكرا لقرائتكم لويس سواريز: ميسي الأفضل عبر التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ"الأفضل في التاريخ" وذلك عقب تتويج برشلونة بلقبه الدوري الثامن خلال 11 عاماً يوم السبت.

وتوج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني مساء السبت بالفوز على ضيفه ليفانتي بهدف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال سواريز: ميسي أفضل لاعب في العالم، الأفضل على مر العصور، نستمتع به في كل لحظة يكون معنا.

وواصل حول حصول برشلونة على لقبه 26 في الدوري: إنها إشارة أخرى على مدى صعوبة الفوز بلقب الدوري، لقد تحلينا بالشجاعة وخضنا الكثير من المباريات، وأدينا بشكل ثابت طوال العام، والتتويج جاء على حساب فريق يعاني من خطر الهبوط وهو ما زاد من صعوبة اللقاء.

وأضاف: لقد عانينا كثيرا قبل تسجيل هدف الفوز حيث لاحت للخصم عدة فرص محققة، بشكل عام ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول ونجحنا في حسم الفوز في الشوط الثاني.