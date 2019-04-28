فاردي يقلص حظوظ أرسنال بدوري الأبطال بخسارة ثالثة تواليا

اسماء السيد - تراجعت حظوظ أرسنال في نيل مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم للموسم المقبل، بتلقيه الأحد خسارته الثالثة تواليا في الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك أمام مضيفه ليستر سيتي ونجمه جايمي فاردي صفر-3 في المرحلة السادسة والثلاثين.

وبالخسارة في مباراة خاض "المدفعجية" أكثر من نصفها بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير الأيمن آينسلي مايتلاند-نايلز في الشوط الأول لنيله بطاقتين صفراوين، تجمد رصيد الفريق اللندني عند 66 نقطة في المركز الخامس، متوسطا منافَسيه الآخرين على دوري الأبطال، أي تشلسي الرابع (67 نقطة) ومانشستر يونايتد (64 نقطة) السادس، قبل لقائهما المرتقب في وقت لاحق الأحد على ملعب أولد ترافورد في مانشستر.

وفشل فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري من وقف نزيف النقاط في مبارياته الأخيرة، اذ تلقى اليوم خسارته الثالثة تواليا، والرابعة (مقابل فوز واحد) في آخر خمس مباريات في الدوري المحلي.

وأتى فوز ليستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لموسم 2015-2016، ليعزز بشكل إضافي من احتمال غياب أرسنال للموسم الثاني تواليا عن دوري الأبطال، المسابقة القارية الأم التي لم يغب عنها لـ17 موسما متتاليا.

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وأتت أهداف ليستر في الشوط الثاني، وبدأت في الدقيقة 59 عبر البلجيكي يوري تيليمانس المعار من موناكو الفرنسي، عندما حول برأسه كرة عرضية من زميله جيمس ماديسون، ووضعها قوية على يسار حارس أرسنال الألماني برند لينو الذي لم يحرك ساكنا.

أما الهدف الثاني، فجاء بمجهود فردي من فاردي الذي استغل ركلة حرة نفذها حارس مرماه الدنماركي كاسبر شمايكل من منطقة جزاء ليستر، طويلة في ظهر مدافعي أرسنال، ليرفعها فاردي ساقطة من فوق لينو، فترتد من العارضة وتعود الى المهاجم الإنكليزي فيحولها برأسه الى الشباك (86). ولم يتأخر فاردي في تسجيل هدفه الثاني والثالث لفريقه، وذلك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع (90+5)، عندما استغل كرة عرضية من داخل المنطقة لزميله البرتغالي ريكاردو بيريرا.

وفي ظل تراجع حظوظه المحلية مع تبقي مباراتين فقط لنهاية موسمه، سيكون أرسنال مطالبا بالسعي الى انتزاع لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، والذي يضمن له خوض غمار المسابقة الأم في الموسم المقبل. ويلاقي أرسنال في نصف نهائي "يوروبا ليغ" فالنسيا الإسباني.

ملخص مباراة أرسنال وليستر: