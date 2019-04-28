سوبر كورة.. رئيس الزمالك للجمهور: لو صاروخ اضرب مش هتشوفوا المدرج تانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الآلاف من جماهير نادى الزمالك المتواجدين أمام مقر النادى فى ميت عقبة، قبل نقلهم عبر أتوبيسات وحافلات إلى استاد برج العرب فى الإسكندرية، لحضور مباراة فريقهم أمام النجم الساحلى التونسى فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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