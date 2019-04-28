شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يكرم مدحت وردة ويرشح الحريرى للمنطقة الخامسة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة إقامة حفل لتكريم مدحت وردة، نجم سلة الاتحاد السكندرى والمنتخب السابق، بعد اختياره ضمن قاعة المشاهير للعام الحالى، كما قرر الاتحاد ترشيح هشام الحريرى رئيساً للمنطقة الخامسة بالاتحاد الأفريقى.

من ناحية أخرى، وافق مسئولو الاتحاد على الاستعانة بإيهاب صلاح المعد البدنى لفريق سلة الزمالك معد بدنيا فى الجهاز الفنى لمنتخب تحت 16 سنة ناشئين على أن تكون هالة حسام أخصائية نفسية، وأحمد ابراهيم معد بدنيا لتشكيل جهاز المنتخب القومي تحت 16 سنة آنسات ، و على مستوى منتخب السيدات فتم الموافقة على تولى أحمد صلاح الدين (اخصائي نفسى) ومحمد جمال محمد (إعداد بدنى) وعلياء محمود جمال (معايشة) ومحمد شوقى شبل (مساعد مدرب) بينما نورهان عبدالحميد (طبيب).