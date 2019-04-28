الارشيف / اخبار الرياضه

السلة يكرم مدحت وردة ويرشح الحريرى للمنطقة الخامسة الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يكرم مدحت وردة ويرشح الحريرى للمنطقة الخامسة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة إقامة حفل لتكريم مدحت وردة، نجم سلة الاتحاد السكندرى والمنتخب السابق، بعد اختياره ضمن قاعة المشاهير للعام الحالى، كما قرر الاتحاد ترشيح هشام الحريرى رئيساً للمنطقة الخامسة بالاتحاد الأفريقى.  

من ناحية أخرى، وافق مسئولو الاتحاد على الاستعانة بإيهاب صلاح المعد البدنى لفريق سلة الزمالك معد بدنيا فى الجهاز الفنى لمنتخب تحت 16 سنة ناشئين على أن تكون هالة حسام أخصائية نفسية، وأحمد ابراهيم معد بدنيا  لتشكيل جهاز المنتخب القومي تحت 16 سنة آنسات ، و على مستوى منتخب السيدات فتم الموافقة على تولى أحمد صلاح الدين (اخصائي نفسى) ومحمد جمال محمد (إعداد بدنى) وعلياء محمود جمال (معايشة) ومحمد شوقى شبل (مساعد مدرب) بينما  نورهان عبدالحميد (طبيب). 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلة يكرم مدحت وردة ويرشح الحريرى للمنطقة الخامسة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا