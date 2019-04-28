شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة المصرى استعداداً لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدى عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذى يبدأ بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعداداً لمباراته بالجولة الـ31 من الدورى، والتى تجمعه بوادى دجلة المقرر لها بعد غد الثلاثاء باستاد الجيش بالسويس.

وتضم قائمة المصرى 22 لاعباً هم:

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، محمود السيد ، الناشئ محمد شحاته .

خط الدفاع : أحمد شوشة ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ،مصطفى طيارة ، كريم العراقي ، الناشئ حسام أشرف .

خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، إيزي إيميكا ، سعيدو سينبوري ، إسلام عيسى ، محمد جابر ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد ، حسين رجب ، محمد جريندو .

Advertisements

خط الهجوم : محمود وادى ، أوستين أموتو

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة جمعها من الفوز فى 11 مباراة والتعادل فى 13 والخسارة فى 5 ، أحرز لاعبوه 39 هدفا ومنى مرماه بـ34 هدفا.