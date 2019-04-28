شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف: لا بديل للأهلى عن الفوز فى المباريات الـ7 المتبقية من أجل التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أهمية مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدورى العام.

وأضاف يوسف، «لم يعد أمامنا سوى 7 مباريات فقط فى عمر مسابقة الدورى، وبالتأكيد هذه المرحلة لم ولن تتحمل خسارة أية نقاط فى صراع الحفاظ على المسابقة المحلية، ومن ثم نخوض كل مباراة من المباريات المتبقية بحثًا عن هدف واحد لا بديل عنه وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث».

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وأوضح مدرب الأهلى، فى تصريحات للمركز الإعلامى، أن تفكيرنا فى الوقت الحالى تجاه مباراة طلائع الجيش فقط، ولن نفكر فى أى شىء آخر، خاصة أننا نتعامل مع كل مباراة على حدة وفقًا لظروفها وملابساتها دون الانشغال بأية أمور أخرى، خاصة بمباريات مستقبلية حتى لا نفقد تركيزنا فى المباراة المقبلة.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفنى يثق بشدة فى قدرات اللاعبين ورغبتهم فى تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة؛ من أجل الحفاظ على اللقب المحلى، مؤكدًا أن الجميع يبقى على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتتويج بالدورى.

وأضاف المدرب العام للأهلى أن الجهاز الفنى يحترم فريق طلائع الجيش وجهازه الفنى، وقام بدراسة نقاط القوة والضعف فى صفوفه من أجل تحقيق الفوز فى المباراة القادمة لمواصلة مشوار الزحف للصعود إلى القمة وتصدر جدول المسابقة.