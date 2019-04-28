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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 28 أبريل 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يؤكد جاهزية شريف إكرامى للمشاركة فى المباريات، الإسماعيلى يعلن رفع الإيقاف عن كريم بامبو بعد جلسة المنياوى.

الأهلى يؤكد جاهزية شريف إكرامى للمشاركة فى المباريات

اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على جاهزية شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، بعد مشاركته فى مران الفريق الجماعى كاملًا أمس، وتعافيه من الإصابة بتمزق فى عضلة السمانة.

الإسماعيلى يقرر تحويل سيدومير للتحقيق بسبب تصريحاته ضد النادى

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تحويل البلجيكى سيدومير، المدير الفنى للدراويش، للتحقيق بسبب تصريحاته ضد النادى فى الساعات القليلة الماضية.

أجيرى يطلب نقل ودية غينيا لاستاد القاهرة قبل أمم أفريقيا

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير اجيري من هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأول نقل ودية غينيا المقرر لها 13 يونيو المقبل من استاد برج العرب الي استاد القاهرة.

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الإسماعيلى يعلن رفع الإيقاف عن كريم بامبو بعد جلسة المنياوى

أعلن النادى الإسماعيلى رفع الإيقاف عن كريم بامبو، مهاجم الفريق، وعودته للمشاركة مع الدراويش بداية من مباراة حرس الحدود المقبلة.

صلاح محسن خارج حسابات أجيرى فى أمم أفريقيا

بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطنى وضع يده علي القوام الأساسي الذي سيخوض به بطولة أمم إفريقيا وتم الاستقرار على استبعاد عدد من اللاعبين للابتعاد عن مستواهم المعروف علي رأسهم صلاح محسن مهاجم الأهلي الذي فشل في استغلال الفرص التي أتيحت له .

أحداد ينافس كهربا على مقعد فى تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلى

دخل المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك، فى منافسة مع محمود كهربا لحجز مقعد بالجبهة اليسرى الهجومية للفريق الأبيض فى مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام فى التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية.

عمر جابر يفرض نفسه على قائمة المنتخب فى أمم أفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة أجيرى، علي استخدام عمر جابر لاعب بيراميدز في مركز الظهير الأيسر بعد تألق اللاعب فى هذا المركز مع بيراميدز، فضلا عن خبرته التي ترجح كفته علي حساب عبدالله جمعه لاعب الزمالك وأحمد أبو الفتوح لاعب سموحة.