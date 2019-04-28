سوبر كورة.. مرتضى منصور "كتف فى كتف" مع جماهير الزمالك قبل لقاء النجم.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أمام مقر النادى بميت عقبة للإشراف بنفسه على الأتوبيسات المخصصة لنقل جماهير الزمالك إلى استاد برج العرب فى الإسكندرية، المتواجدة لمؤازرة الفريق أمام النجم الساحلى التونسى فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية . Advertisements

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