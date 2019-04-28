شكرا لقرائتكم خبر عن أبو صندوق يحتوى أزمات أندية القسم الثالث بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح سعد أبوصندوق، رئيس الرجاء المطروحى، فى احتواء أزمات أندية القسم الثالث بالمحافظة بعد الاجتماع الذى عقده مع أندية الضبعة التسعة من أجل إنهاء الأزمات الناتجة عن المنافسة بين الأندية بدورى القسم الثالث. Advertisements واحتوى أبوصندوق جميع الأزمات بين جميع أندية القسم الثالث بالمحافظة فى الاجتماع الذى شهد حضور حمدى الجميعى رئيس الجزيرة وجميع رؤساء أندية الضبعة التسعة المشاركة فى مسابقات القسم الثانى والثالث. وفى سياق مختلف، قررت أندية الضبعة ومطروح الانضمام لأندية القسمين الثانى والثالث المطالبين بتعديل نظام الصعود والهبوط فى القسم الثانى والثالث وعدم الموافقة على نظام دورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، والذى يتكون من 12 فريق بكل مجموعة من أندية الدورى بسبب خطر تطبيق هذا النظام علي الاندية الكبرى والأندية ذات التاريخ العريق والتي قد تهبط للدوري القسم الثالث فى الموسم بعد المقبل.

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