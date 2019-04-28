شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج بكأس مصر بعد هزيمة الزمالك 4/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 28 أبريل عام 1978 توج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر، بعد التغلب على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 4/2 فى نهائى البطولة.

وأحرز أهداف الأهلى مصطفى عبده، ومحمود الخطيب، وجمال عبد الحميد، وطاهر الشيخ، بينما سجل هدفى الأبيض طه بصرى وعلى خليل.

كما فاز الأهلى على الزمالك "زى النهاردة" عام 1989 بربع نهائى البطولة المحلية بهدفين مقابل هدف، سجل للأحمر طاهر أبو زيد وربيع ياسين، بينما أحرز هدف الأبيض جمال عبد الحميد.

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زى النهاردة