شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا يفعل الزمالك عندما يخوض ذهاب نصف النهائى على أرضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء اليوم الأحد، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية. ويسعى الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب لتفادى أى مفاجأة تشهدها مباراة العودة التى ستقام على الملعب الأولمبى بسوسة الأحد المقبل. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. ماذا يفعل الزمالك عندما يخوض ذهاب نصف النهائى على أرضه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.