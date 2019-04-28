شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية شريف إكرامى للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على جاهزية شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، بعد مشاركته فى مران الفريق الجماعى كاملًا أمس، وتعافيه من الإصابة بتمزق فى عضلة السمانة.

وقال الجهاز الفنى، إن شريف إكرامي أصبح لائقًا بعد الاطمئنان عليه عقب مشاركته بقوة فى تدريبات الفريق أمس السبت.

وأوضح جهاز الأهلى أن تعافى شريف إكرامى من إصابته مع انتهاء إيقاف محمد الشناوى، فضلاً عن الحالة الجيدة التى ظهر بها على لطفى فى مباراة المصرى الأخيرة؛ كلها أمور تأتى فى صالح الفريق بشكل عام، مع إعلان جاهزية الحراس الثلاثة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى.