س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والنجم الساحلى بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع نظيره النجم الساحلى مساء اليوم، الأحد، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل للمباراة النهائية خوفًا من حدوث أى مفاجأة فى مباراة العودة التى ستقام يوم 5 مايو المقبل على الملعب الأولمبى بمدينة سوسة التونسية.

يستعرض ”الخليج 365” كل ما يخص مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى موقعة نصف نهائى الكونفدرالية اليوم..



- ما موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى؟ - ما موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى؟

تُقام مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى التاسعة مساء اليوم الأحد.



- كيف تأهل الزمالك والنجم الساحلى إلى نصف نهائى الكونفدرالية - كيف تأهل الزمالك والنجم الساحلى إلى نصف نهائى الكونفدرالية الزمالك تأهل إلى نصف النهائى بالكونفدرالية عقب تخطى عقبة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما تعادل سلبيا مع الفريق المغربى بملعب أدرار بالمغرب وفاز عليه فى الإياب بالسويس بهدف نظيف.

فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السودانى بنتيجة 5 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوز فى الإياب أيضاً على استاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف.



- ما موقف الزمالك والنجم الساحلى فى دور المجموعات بالكونفدرالية؟ - ما موقف الزمالك والنجم الساحلى فى دور المجموعات بالكونفدرالية؟ Advertisements

تأهل الزمالك كأول المجموعة الرابعة بعدما حصد 9 نقاط، من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 3 مواجهات والهزيمة فى مباراة واحدة، مسجلاً 9 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

فيما تأهل النجم الساحلى ثانيًا عن المجموعة الثانية التى تصدرها الصفاقسى التونسى، وحصد النجم 10 نقاط، بعدما فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وهزم فى مباراتين، فيما سجل 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.



- ما أعداد الجماهير التى ستحضر مباراة الزمالك والنجم الساحلى؟ - ما أعداد الجماهير التى ستحضر مباراة الزمالك والنجم الساحلى؟

مباراة الزمالك والنجم الساحلى ستقام بحضور 30 ألف مُشجع، وتم بيع 15 ألف تذكرة بمقر القلعة البيضاء، فيما تم طرح 15 ألف تذكرة أخرى فى الإسكندرية عبر منافذ للبيع بأندية سموحة والاتحاد السكندرى، بجانب الاتفاق مع طارق السيد رئيس النادى الأولمبى على طرح جزء من التذاكر فى منفذ جديد بالنادى الأولمبى، بعدما كان يقتصر طرح تذاكر فى الفترة السابقة على أندية سموحة وستاد الإسكندرية.



- من حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلى؟ - من حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلى؟

يُدير مباراة الزمالك والنجم الساحلى تحكيميًا الزامبى جانى سيكازوى، ويعاونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من اريتريا وروميو كاسنجلى من زامبيا والحكم الرابع ادريك نيكول من زامبيا أيضًا.



- نتيجة آخر مباراة بين الزمالك والنجم الساحلى؟ - نتيجة آخر مباراة بين الزمالك والنجم الساحلى؟

فاز الزمالك فى آخر مباراة جمعته بالنجم الساحلى بثلاثة أهداف دون رد، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية عام 2015، ولكنها لم تكن كافية لتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق التونسى إلى نهائى الكونفدرالية بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 5 / 4.