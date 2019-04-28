فلاش بالك.. الزمالك يودع الكونفدرالية بعد الفوز على النجم بثلاثية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الزمالك دقات التاسعة مساء اليوم لمتابعة لقاء الفريق أمام النجم الساحلى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى اللقاء الذى يقام باستاد برج العرب.
وكانت آخر مباراة جمعت الزمالك والنجم الساحلى انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، إلا أن الفريق الأبيض ودع البطولة، خاصة أن مباراة الذهاب كانت قد شهدت هزيمة الزمالك بخماسية مقابل هدف.
وجاء خروج الزمالك من البطولة بعد الريمونتادا التى لم تكتمل حيث لم يسجل لاعبو الفريق سوى 3 أهداف فى العودة، بعدما خسر فى الذهاب بخماسية نظيفة.
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