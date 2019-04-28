شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أحمد كشرى يستقيل من تدريب الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد كشرى، المدير الفنى للترسانة، باستقالته بشكل رسمى من تدريب الفريق لمجلس إدارة النادى لإفساح المجال للأخير لاختيار ما تراه مناسبا للشواكيش فى الفترة المقبلة.

وأكد أحمد كشرى، فى تصريحات خاصة، أنه أعطى لرئيس النادى الفرصة كاملة فى اختيار الجهاز الفنى القادم للشواكيش، مطالباً إياه بعدم التفكير فيه مطلقاً واعتباره مستقيلاً من تدريب الفريق، لمنح مجلس الإدارة الوقت الكافى لاختيار الشخص المناسب لقيادة سفينة الترسانة فى الموسم المقبل.

واختتم نجم الأهلى الأسبق حديثه بأنه قال لرئيس الشواكيش إنه يمتلك بعض العروض من عدد من أندية القسم الثانى، إلا أنه أمهل نفسه فرصة أيضاً لدراسة كافة العروض واختيار الأفضل له فى الموسم الجديد.

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على صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الترسانة على الاستقالة التى تقدم بها أحمد كشرى ودخل فى مفاوضات مع عدد من المدربين أصحاب الخبرات بالقسم الثانى على أمل تحقيق حلم الجماهير الترسناوية بالصعود للممتاز.