رابط يعمل: يلا شوت kora مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر yalla shoot رابط كورة لايف ماتش مان...

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مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر كورة لايف، ستكون مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم مباشر محل اهتمام جميع عشاق الدوري الإنجليزي في ظل الصراع المستمر بين الريدز والسيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وتجدون رابط كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر جوال لمتابعة هذا اللقاء الهام.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يلا شوت

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بث مباشر مانشستر سيتي يلا شوت الشوط الأول، ستكون تشكيلة مانشستر سيتي اليوم أمام بيرنلي تضم كلا من: إيدرسون – بنجامين ميندي – نيكولاس أوتاميندي – جون ستونز – كايل ووكر – فيليب فودين – إلكاي جوندوجان – ديفيد سيلفا – ليروي ساني – سيرجيو أجويرو – رحيم ستيرلينج.

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ستيفين ديفور وآرون لينون بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي مباشر الآن.

بث مباشر مانشستر سيتي وبيرنلي الشوط الثاني، شوط أول غير مقبول من جانب مانشستر سيتي، حيث فشل الفريق في تسجيل أي أهداف طوال الشوط الأول، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني.

بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

السيتي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية خلال الشوط الثاني لاستعادة الصدارة مرة أخري.