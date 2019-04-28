يلا شوت بلس وبث مباشر لمباراة بيرنلى ومانشستر سيتى فى البريميرليج

انطلقت مباراة بيرنلي ومانشستر سيتى فى الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويسعى مانشستر يتى للفوز اليوم لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي بعدما احتل ليفربول المركز الأول بعد الفوز على هدرسفيلد بخماسية نظيفة، ويدخل مانشستر سيتى مباراة اليوم أمام بيرنلى وهو فى المركز الثانى برصيد 89 نقطة بينما يحتل بيرنلى المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

وقد أعلن جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى تشكيل فريق السيتى لخوض مباراة اليوم أمام بيرنلي حيث يتكون التشكيل من إيدرسون، ووكر، كومباني، لابورت، زينشينكو، جندوجان، بيرناندو سيلفا، ديفيد سيلفا، سترلينج، ساني، أجويرو، ومعه على دكة البدلاء كل من موريك، دانيلو، ستونز، محرز، أوتاميندي، جيسوس، فودين.

متابعة أحداث مباراة بيرنلي ومانشستر سيتى فى الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتى وبيرنلى بالتعادل السلبي بدون أهداف والنتيجة حتى الآن فى صالح فريق ليفربول المتصدر برصيد 91 نقطة وينتظر أى تعثر لفريق السيتى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 89 نقطة وفى حالة الفوز سيعتلى قمة الدوري الإنجليزي قبل نهايته بجولتين برصيد 92 نقطة ويتبقى له مباراتين فى حالة الفوز بهم سوف يتوج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثانى على التوالى.

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