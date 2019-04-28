مشاهدة مباراة الرجاء والفتح الرباطي يلا شوت كورة ستار كورة لايف كورة أون لاين الأسطورة livehd7 بث...

يلا شوت مباراة الرجاء والفتح الرباطي، يواجه نادي الرجاء البيضاوي اليوم الأحد نظيره نادي الفتح الرباطي فى مباراة هامة جداً ومن أصعب المباريات ضمن مباريات الدوري المغربي.

كورة ستار مباراة الرجاء والفتح الرباطي، ويهدف نادي الرجاء إلى اقتناص الثلاث نقاط للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، ويسعى نادى الرباط إلى الفوز أيضاً بالمباراة واقتناص الثلاث نقاط.

بث مباشر مباراة الرجاء والفتح الرباطي

كورة لايف مباراة الرجاء والفتح الرباطي، يأتي نادي الرجاء البيضاوي فى المركز الثاني فى ترتيب البطولة برصيد 47 نقطة، ويأتي فى المركز الأول نادي الوداد برصيد 53 نقطة، أما نادي الفتح الرباطي يأتي في المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة، كورة أون لاين مباراة الرجاء والفتح الرباطي، ونوضح لكم تفاصيل مباراة اليوم عبر الجدول التالي:

المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة الرجاء والفتح الرباطي 5:00م بتوقيت مصر 6:00م بتوقيت السعودية المركب الرياضي محمد الخامس (أرضية الرجاء الرياضي) المغربية الرياضية + بي إن سبورت HD10

كورة ستار مباراة الرجاء والفتح الرباطي

الأسطورة مباراة الرجاء والفتح الرباطي، نعرض لكم رابط البث المباشر للمباراة بدون تقطيع قبل المباراة بربع ساعة.