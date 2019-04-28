موعد مباراة الزمالك والنجم في كأس الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة وتشكيل الفريقين

متابعينا الأعزاء يشرفنا أن نقدم لكم من خلال موقعنا، كل التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم بين الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي، في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، ونتمني أن ينال المقال رضاكم وأن نقدم لكم محتوي يلبي كل تساؤلاتكم عن المباراة وكل تفاصيلها.

يدخل الزمالك اليوم إختباراً إفريقياً صعب، حيث يلتقي فريق النجم الساحلي التونسي القوي والمنظم تكتيكياً والمنتشي بفوزه بكأس البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال )علي حساب الهلال السعودي، في دور نصف نهائي البطولة، وتقام المباراة في إستاد برج العرب بالأسكندرية،في تمام الساعة ال9 بتوقيت القاهرة، وبحضور 30 ألف مشجع زملكاوي من المنتظر إحتشادهم لمؤازرة الفريق اليوم.

وصل الزمالك إلي دور نصف نهائي البطولة بعد فوزه علي فريق حسنية أغادير المغربي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم في ملعب الجيش بالسويس، بعد التعادل في المباراة التي أقيمت بالمغرب، بينما وصل النجم الرياضي التونسي لمباراة نصف النهائي بعد تخطيه الهلال السوداني، في دور ربع النهائي بالفوز في تونس 3/1، والفوز في المباراة الثانية التي أقيمت في مصر، علي إستاد الجيش بالسويس 2/1، نظراً للأحداث التي تمر بها السودان حالياً.

التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك

حراسة المرمي(محمود جنش)

خط الدفاع(حمدي النقاز،محمود حمدي الونش،محمود علاء،عبد الله جمعه)

خط الوسط(طارق حامد،محمود عبد العزيز،إبراهيم حسن،أوباما،محمود كهربا)

خط الهجوم(عمرو السعيد)

التشكيل المتوقع للنجم

حراسة المرمى(مكرم)

خط الدفاع(وليد،زياد بوغطاس،صالح بن عزيزة،محمد كوناني،ماهر الحناشي)

خط الوسط(إيهاب المساكني،كريم العوضي،ياسين الشيخاوي،محمد أمين بن عمر)

خط الهجوم(داروين غونزاليس)

القناة الناقلة للمباراة