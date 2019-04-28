- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب: ضياء السقا
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز والتعديلات الطارئة على الجولة 31، وبعض المباريات المؤجلة.
وذكر الموقع الرسمي للجبلاية أنه تم تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة 31 لتقام يوم 15 مايو المقبل بدلا من أول مايو، بسبب مشاركة الفريق الأبيض في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
كما قررت اللجنة تقديم موعد مباراة الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة 31، لتُقام يوم الأربعاء المقبل، الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تقام فى التاسعة مساءً.
وفيما يلي جدول المواعيد والتعديلات:
كانت هذه تفاصيل خبر تعديلات طارئة في موعد مباراتي الأهلي والجيش.. والزمالك والإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.