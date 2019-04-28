آرسنال يسقط بثلاثية نظيفة أمام ليستر بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
ارتقى فريق ليستر سيتي إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه ارسنال 3 /صفر اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.
وتقدم يوري تيليميناس بهدف لليستر في الدقيقة 59 ثم أضاف جيمي فاردي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 والدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
ولعب ارسنال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد أينسلي مايتلاند نيلس لحصوله على الانذار الثاني.
الفوز رفع رصيد ليستر إلى 51 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ارسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس.
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