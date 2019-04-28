مباشر بريميرليج.. صراع الصدارة.. بيرنلي 0-0 مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر سيتي لاستعادة صدارة بريميرليج من ليفربول، حيث يحتل السيتي حاليا المركز الثاني بـ89 نقطة من 35 مباراة، خلف الريدز المتصدر مؤقتا بـ91 نقطة من 36 مباراة.

ويأتي بيرنلي في المرتبة الـ15 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة.

ملخص المباراة:

بدأ نادي مانشستر سيتي المباراة بضغط عالي على صفوف بيرنلي واستحوذ على الكرة ولكن دون خطورة تذكر.

وبعد مرور 20 دقيقة خلق بيرنلي أول محاولة بعد كرة لعبت داخل منطقة الجزاء قابلها اللاعب ميه بتسديدة ولكنها علت المرمى.

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وكاد وود لاعب بيرنلي أن يُحرز الهدف الأول لبيرنلي بعدما انفرد بالكرة أمام مرمى مانشستر سيتي ولكن إيدرسون نجح في الخروج والإمساك بالكرة.

نجح هيتون حارس مرمى بيرنلي أن يمسك بكرة خطيرة سددها بيرناندو سيلفا من داخل منطقة الجزاء بعدما استلم تمريرة من سترلينج بعد هجمة منظمة.

وفي الدقيقة 33 سدد ديفيد سيلفا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها اصطدمت في الدفاع وعادت الكرة إلى زينتشينكو الذي سدد كرة قوية اصطدمت مرة أخرى بالدفاع وتحولت لركنية.

وأهدر أجويرو فرصة إحراز الهدف الأول في الدقيقة 40 بعدما سدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى بيرنلي

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..