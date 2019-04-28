تقرير.. تأجيل الزمالك والإنتاج.. تراجع واعتراض "أهلاوي" واتهامات لشوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تراجع اتحاد الكرة عن إقامة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في موعدها، بعدما قرر رسميًا تأجيل اللقاء الذي كان مقررًا له يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل المباراة أسبوعين، لتُقام يوم الأربعاء الموافق 15 مايو بدلا من أول مايو المقبل، لمشاركة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد أمام النجم الساحلي التونسي.

وبالتالي سيلعب الزمالك ثلاث مباريات في ظرف أسبوع واحد بعد خوض لقاء العودة أمام النجم في الكونفدرالية الأحد المقبل، حيث سيواجه وادي دجلة والداخلية وإنبي أيام 9 و12 و15 مايو المقبل.

ومن المقرر إقامة المباراتين النهائيتين للكونفدرالية يومي 19 و24 من شهر مايو المقبل، إذ يلتقي الفائز من مباراة الزمالك والنجم الساحلي مع المتأهل من مباراة الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي.

ونستعرض في التقرير التالي التسلسل الزمني لأزمة تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، خاصةً أن الفريق الأبيض أصبح ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية بعد إقصاء الأهلي من دوري الأبطال.

- المباراة في موعدها:

يوم الأحد الماضي الموافق 21 مايو المقبل، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في موعدها بالدوري المصري يوم 1 مايو 2019، في تمام الخامسة والنصف مساء في بتروسبورت.

وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في بيان رسمي إقامة المباراة في موعدها المقرر الذي تم الإعلان عنه مسبقًا، من أجل إراحة الزمالك بين مباراتي الدور قبل النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

ونفى رئيس لجنة المسابقات في البيان تلقيه أي طلبات رسمية وقتها بشأن تأجيل المباراة.

وكان الزمالك يستعد وقتها لمواجهة بيراميدز، في المباراة التي خسرها الأبيض (1-0) يوم الثلاثاء الماضي.

- مطالبات بالتأجيل:

وخلال الـ48 ساعة الأخيرة، أكد رئيس نادي الزمالك أنه طلب من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الإنتاج الحربي.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "طلبنا من اتحاد الكرة تأجيل مباراة الإنتاج الحربي، نظراً لضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق، وخوض مواجهة العودة، أمام النجم الساحلي في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية".

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه في حال الوصول إلى نهائي الكونفدرالية فإنه سيتم تأجيل جميع مباريات الفريق بالدوري حتى نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

Advertisements

- اعتراض أهلاوي:

صرح محمد يوسف المدرب العام للأهلي بأن قواعد اللعب النظيف تستوجب عدم تأجيل أي مباراة للزمالك والالتزام بجدول الدوري الموضوع.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي عانى من ضغط المباريات وكان يلعب 3 مباريات خلال أسبوع واحد في أكثر من مناسبة على مدار الموسم، وبالتالي لا يجب أن تختلف المعاملة مع الزمالك في الكونفدرالية".

وأضاف: "الأهلي واجه الزمالك 30 مارس، ثم لعب أمام الاتحاد السكندري 2 إبريل، قبل أن يواجه صنداونز يوم 5 إبريل".

وعن موقف الأهلي في حالة تأجيل مباريات الزمالك، أكد المدرب العام لأهلي: "هذا الأمر لا يتعلق بي، القرار في النهاية يخص مجلس إدارة النادي وما يراه مناسبًا".

- اتهامات:

عاد رئيس الزمالك ليشدد على رغبته في تأجيل المباراة، مهاجمًا أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة قائلا: "لا ينسى أنني أجلسته في بيته بدون عمل يومًا ما، ولا ينسى أيضًا أنني صديق تركي آل الشيخ (مالك نادي بيراميدز)".

وأكد: "أشكر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وجميع أعضاء الجبلاية بجانب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وثروت سويلم المدير التنفيذي، باستثناء أحمد شوبير الذي رفض تأجيل المباراة، رغم أن الأهلي سبق وتأجل له 12 مباراة".

وواصل رئيس الزمالك هجومه على شوبير قائلا: "حصل على ساعات وعمولة من صفقة انتقال صلاح محسن للأهلي، ولا يجرؤ على رفع عينيه في تركي آل الشيخ، وتقدمت ببلاغ ضده بسبب ما كتبه عني، هو يعلم من هو سرطان الرياضة وسرطان الإعلام".

- تراجع رسمي:

أعلن عامر حسين اليوم الأحد تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي إلى يوم 15 مايو المقبل، بعدما تقدم مجلس إدارة القلعة البيضاء بطلب رسمي من أجل تأجيلها.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك سيحصل على أريحية من المباريات المحلية، وكذلك إذا صعد للنهائي فإنه لن يلعب مباريات بين مواجهتي الذهاب والعودة".

وأضاف: "لكن ذلك لن يكون في مصلحته بعد انتهاء مباريات الكونفدرالية، لأنه سيعاني من ضغط شديد في المباريات المحلية بعد ذلك".

وأتم رئيس لجنة المسابقات قائلا: "لا قدر الله، إذا خرج الزمالك من البطولة القارية، فإننا سنكون قادرين على إنهاء بطولة الدوري قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا".

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 27 مباراة، خلف الأهلي صاحب المركز الثاني بـ61 نقطة من 27 مباراة، في الجدول الذي يتصدره بيراميدز بـ63 نقطة من 29 مباراة.