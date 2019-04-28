تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة تحديد بطل دوري اليد بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
يلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء اليوم الأحد، فى ختام منافسات دوري المحترفين لكرة اليد لتحديد بالبطل والتى ستحتضنها صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
وأعلنت قناة "أون سبورت" نقل المباراة مباشرة على أن يبدأ الأستوديو التحيلي فى تمام الساعة السادسة مساء.
ويدخل الزمالك المتصدر برصيد 40 نقطة مباراة الدربي وهو ولديه فرصتين في التتويج باللقب المحلي، حيث يحتاج الفريق الأبيض للفوز أو التعادل من أجل الفوز بدوري المحترفين.
بينما يدخل الأهلي حامل لقب البطولة ولديه فرصة واحدة للتتويج باللقب وهي الفوز على الزمالك، حيث لا بديل لرفاق إسلام حسن سوى الفوز بالقمة، لأن أي نتيجة ستعني تتويج الزمالك بالبطولة.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الزمالك والأهلي في ختام الدور الأول من المسابقة المحلية، إنتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 23-23.
تردد قناة On Sport 1&2
القمر الصناعي: نايلسات.
تردد القناة: 10853 .
معامل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500 .
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